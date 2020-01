Le MVP de la nuit : Kawhi Leonard prend les choses en main

Meilleur joueur de la semaine, Kawhi Leonard n’entend pas lever le pied de l’accélérateur. Paul George absent, le MVP des Finals 2019 a clairement changé de braquet depuis le début de l’année, et cette nuit, il a enchaîné un sixième match à 30 points et plus ! Dans une rencontre indécise jusqu’au bout, il a fait montre de toute son agressivité en répondant du tac-au-tac à Luka Doncic avec 36 points et 11 rebonds.

« On a regardé des vidéos ensemble, et on a vu nos erreurs » explique l’ailier des Clippers à propos de la belle série en cours (6 victoires en 7 matches). « Tout le monde fait davantage d’effort, physiquement et mentalement, et ça fait de nous une meilleure équipe. »

Un seul panier à 3-points mais… décisif !

Face à Dallas, Kawhi Leonard a confirmé qu’il avait progressé dans sa lecture du jeu, se jouant des prises à deux des Mavericks ou de leur passage en zone. En fin de match, il a enfilé sa cape de « clutch player ».

Les Mavericks recollent au score, et passent même devant, et c’est lui, sur des isolations qui va punir Maxi Kleber. Auteur de 11 points dans le dernier quart-temps, il garde même le meilleur pour la fin avec ce 3-points à 45 degrés pour valider la victoire des Clippers. C’est son premier 3-points du match, après huit échecs !

Un match plein qui permet aux Clippers de grimper, seuls, à la 2e place de la conférence Ouest.