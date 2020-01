Eric Paschall est de l’autre côté du « rookie wall »

Auteur de 20 points et 9 rebonds face au Magic cette nuit, Eric Paschall a eu l’honneur d’être le joueur interviewé à la fin du match par la télévision locale. Au micro ? Steph Curry, consultant d’un soir, et particulièrement fier de son rookie, mais aussi du groupe en général, qui est allé chercher aux forceps cette 10e victoire de la saison. Le rookie l’a d’ailleurs remercié pour ses encouragements et son soutien depuis le début de saison. C’est parce que Curry, mais aussi Klay Thompson et Draymond Green ont toujours l’esprit positif que les jeunes Warriors parviennent à s’épanouir et progresser malgré les défaites.

Pour Paschall, cette performance n’est pas anodine. Titularisé, l’ancien ailier de Villanova a retrouvé des sensations depuis quelques matches, et finalement il remercie ses blessures aux hanches qui lui ont pourri décembre. « J’ai le sentiment que c’était un mal pour un bien car ça m’a permis de prendre le repos dont mon corps avait besoin » a-t-il expliqué sur NBC Sports. « La saison rookie est sans doute la plus longue de votre carrière, car à la sortie de l’université, vous passez ensuite par les essais pré-Draft, avec parfois des essais deux jours d’affilée où il vous faut traverser les Etats-Unis. Ensuite, il y a le training camp pour la summer league. Puis ensuite, le training camp, et on n’a pas beaucoup de temps pour se reposer. Vraiment, c’était bien d’un point de vue physique de prendre le temps de récupérer. »

Samedi, l’indisponibilité de Draymond Green lui a permis de débuter au poste 4. C’est son poste naturel malgré sa petite taille, et il a prouvé qu’il avait les qualités pour briller à ce poste par sa mobilité, son agressivité mais aussi son volume de jeu. « A ce poste, c’est davantage une question d’écarter le jeu » explique Steve Kerr. « Il est tellement rapide sur son dribble, et il est attiré par le cercle. Quand il joue au poste 4, et même face à un athlète comme Aaron Gordon, il a encore de la place pour aller au cercle et créer. Au poste 3, c’est un peu plus difficile de le faire car il y a davantage d’intérieurs dans la raquette. C’est un poste plus facile pour lui, et il a été fantastique. »

Qu’en pense l’intéressé qui estimait en début de saison qu’il n’y avait pas de différence entre les postes 3 et 4 ? « J’ai pris conscience de ce que le coach disait, sur le fait d’être dans l’agression. En y pensant, je dirais que écarter le jeu au poste 4 est bénéfique. »