La période de rodage des Spurs terminée ?

En dépit de la défaite dans à l’American Airlines Arena, une salle que les Spurs connaissent très bien, Gregg Popovich nourrissait des motifs de satisfaction à l’issue de la rencontre, une situation rare tant la saison des Spurs a davantage été ponctuée de bas que de hauts, notamment en début de campagne lorsqu’après avoir débuté par trois victoires en quatre rencontres, l’équipe texane a enchaîné par dix revers en douze matchs.

Désormais à la 9e place à l’Ouest avec 17 victoires et 22 défaites, le coach texan estime que l’équipe a trouvé davantage de stabilité dans ses rotations. « Nous sommes un peu plus établis au sujet de qui doit jouer, le temps de jeu et qui doit jouer avec qui, » a-t-il confié au San Antonio Express-News. « Cette saison, cela a toujours été un chantier, le départ a été très lent à cause de ça. »

Des rotations plus claires

Entre le retour prudent de Dejounte Murray, les intégrations compliquées de Trey Lyles et DeMarre Carroll ou encore le développement de Lonnie Walker IV, les schémas texans ont régulièrement changé.

« Tout le monde sait à peu près ce qu’il doit faire. Les gars sont en train de développer leur jeu et nous jouons un peu différemment de ce que nous avons fait en début de saison », explique notamment Derrick White.

Avec la progression de certains joueurs, notamment Lonnie Walker IV qui « sait ce qu’il doit faire pour aider [les Spurs] à gagner » d’après son entraîneur, la hiérarchie est désormais plus claire, notamment dans l’esprit du coach. De bon augure pour la suite, alors que la deuxième partie de saison est déjà presque lancée.

« Nous avions besoin de plus de joueurs qui jouent mieux et je pense qu’en tant que coaches, nous avons décidé quelles configurations et quelles choses marchaient le mieux pour nous, y compris les combinaisons de joueurs, » développe Gregg Popovich. « Cela a donc pris du temps mais j’espère que cela continuera ainsi. »