Une rencontre avec Kobe Bryant, le cadeau de Noël de Spencer Dinwiddie

Il y avait un invité surprise cette nuit pour la rencontre entre les Nets et les Hawks, et il s’agissait de… Kobe Bryant. Assis au bord du terrain avec sa fille, l’ancienne légende des Lakers est allée discuter avec Kyrie Irving, mais aussi Spencer Dinwiddie. Auteur de 39 points pour répondre à Trae Young, le meneur de Brooklyn avait des étoiles plein les yeux.

« La plupart du temps, je suis quelqu’un de très tranquille… mais pas quand il s’agit de Kobe. C’est de loin mon joueur préféré de tous les temps » explique Dinwiddie au New York Post. « Sa carrière s’est en gros déroulée pendant mon enfance. J’étais troublé… Et c’est peut-être pour ça que j’ai raté mes trois premiers tirs. »

Né à Los Angeles, Dinwiddie a effectivement grandi en regardant les exploits de Kobe Bryant, et il semble très touché par cette discussion. « Je ne le connais pas personnellement, mais j’imagine qu’on peut dire que c’est plus ou moins le cas désormais. Nous sommes les meilleurs amis du monde » ironise-t-il, avant de remercier la fille de Kobe, à l’origine de la venue de son père : « Merci à la fille de Kobe. Tu as fait ma soirée et mon Noël !« .

Plus sérieusement, Kobe lui a dit qu’il jouait comme un All-Star, et c’est clair que si Dinwiddie maintient ce niveau de jeu, il pourrait décrocher sa première sélection en février prochain.