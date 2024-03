Et si la NBA revenait sur CBS…

L’union fait la force dans les médias, et pour contrer le duo ABC – ESPN, propriété de Walt Disney, Paramount Global et Warner Bros. Discovery (WBD) ont entamé des discussions pour fusionner. Les deux sociétés travaillent déjà ensemble dans le domaine du sport autour de la « March Madness », diffusée chaque année par CBS, propriété de Paramount, et par le trio TBS, TNT et TruTV, propriété de Warner Bros.

Ensemble, les deux sociétés détiennent (ou sont en train d’acquérir) les droits de diffusion de rencontres en NFL, en NBA (via TNT), en NHL, ou encore de la MLB, le PGA Tour, le NASCAR, et donc le tournoi NCAA.

Rapportée par Front Office Sports, une réunion s’est tenue mardi, et David Zaslav, P-dg de WBD, et Bob Bakish, P-dg de Paramount, auraient discuté de la possibilité de combiner les services Paramount+ et Max pour diffuser du sport sur des plateformes en ligne.

La nostalgie des années 70-80

Alors que la NBA va entamer des négociations avec de nombreux acteurs sur le prochain contrat lié aux droits TV, la fusion des deux entités permettrait de remettre CBS dans la course, et de compléter les droits déjà détenus par WBD, via TNT. Pour CBS, ce serait un retour remarqué puisque la chaîne était le diffuseur exclusif de la NBA de 1973 à 1990 !

Pour les plus anciens, c’était l’époque bénie des Finals entre les Lakers et les Celtics, ou les débuts de Michael Jordan au milieu des années 80.