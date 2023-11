Librairie | « L’Histoire du Basketball aux JO »

Quelques mois avant les Jeux olympiques de Paris en 2024, nos confrères de Basket Rétro ont décidé de publier un livre intitulé L’Histoire du Basketball aux JO chez ID Editions, disponible depuis le 20 octobre. Un ouvrage imposant de 344 pages, deux kilos et trente centimètres. Une dimension qui permet d’apprécier totalement les belles photographies sélectionnées par les auteurs.

Pour raconter cette longue histoire, on suit un plan chronologique, compétition après compétition, comme dans un manuel. Le récit commence avant même l’arrivée en compétition officielle du basket aux Jeux olympiques en 1936 à Berlin. Les premières pages sont en effet consacrées aux prémices, à Saint Louis en 1904 puis à Paris en 2024. Le basket est alors un sport de démonstration olympique.

Des entretiens avec des Français finalistes

Ensuite, nos confrères racontent à chaque fois le déroulé de la compétition, avec le détail des scores et le tableau final. Il y a toujours – quand ils étaient qualifiés évidemment – un retour sur la performance des Bleus, avec notamment des interviews d’un des acteurs des éditions de 1948 et 2000 où l’équipe de France a chuté en finale contre Team USA. C’est Michel Bonnevie pour Londres et Antoine Rigaudeau pour Sydney.

Les entretiens apportent un côté vivant et décalé qui donne du rythme au livre, qui gagne en efficacité avec la forme chronologique mais perd forcément en souffle. On lira un entretien avec Davis Peralta, le Panaméen meilleur marqueur de l’édition 1968 ou le témoignage d’un joueur marocain la même année. Sans oublier le célèbre Oscar Schmidt, le meilleur marqueur de l’histoire des Jeux, et Vincent Collet pour l’aventure française à Tokyo en 2021.

Une place importante pour les femmes

Point à signaler : aucune période n’est négligée. Dans les livres de ce type, il arrive souvent que les récits des événements plus récents prennent plus de place, comme on possède plus d’informations dessus, mais ici, l’équilibre est respecté. On peut aussi noter la présence d’une frise qui parcourt l’ouvrage pour rappeler les règles instaurées ou changées dans l’histoire du basket.

De plus, les femmes ne sont pas oubliées. Elles qui n’arriveront aux Jeux que 36 ans après les hommes, en 1976 à Montréal. La double médaillée d’or soviétique, Ouliana Semenova, est interrogée quand des pages sont dédiées à Cheryl Miller, la sœur de Reggie, ou Céline Dumerc.

Les plus curieux trouveront une bibliographie et des sources à la fin de l’ouvrage, ce qui reste toujours une bonne initiative pour les lecteurs qui veulent en savoir plus. Cette « Histoire du Basketball aux JO » s’impose donc comme un bon manuel et un excellent cadeau de Noël pour les fans de basket.

L’Histoire du Basketball aux JO

Auteur : Basket Rétro

Éditeur : ID Editions

ISBN : 9782367012865

35 euros

344 pages