Des matchs NBA bientôt diffusés dans des cinémas immersifs !

Des matches NBA diffusés dans des salles de cinéma, on connaît déjà en France, et la première expérience date de 2011 ! C’est certes rare mais ce n’est pas nouveau. Le concept va toutefois être largement approfondi aux Etats-Unis puisque CNBC annonce que Warner Bros et Cosm vont ouvrir en 2024 deux « dômes » de 800 places, à Los Angeles et Dallas, pour proposer des rencontres NBA diffusées sur TNT.

Cela concernera aussi la NHL, et le concept reprend le principe de The Sphere à Las Vegas, avec une expérience totalement immersive, à 360°.

Chaque spectateur aura ainsi l’impression d’être au premier rang de la salle, et chaque salle sera équipé d’écrans LED 8K à 360 degrés et de 25 mètres de diamètre ! NBC précise que ce ne sera pas de la 3D mais sans lunettes, ni casque de réalité virtuelle, le spectateur aura vraiment l’impression dans une salle NBA.

« Nous voulons tirer parti d’une technologie extraordinaire pour offrir au spectateur une expérience jamais vue », a déclaré Jeb Terry, PDG de Cosm. « Avec The Sphere, c’est du grand, de l’énorme, du grandiose. Le nôtre est plus petit et se concentre sur les sports et les programmes en direct, comme si vous étiez sur place. »