30 jours/30 équipes : Washington Wizards

Non, Washington n’a pas été au fin fond de tous les classements la saison passée. Les Wizards ont terminé au deuxième rang… des pires différentiels (-20) de victoires entre les saisons 2022/23 et 2023/24, juste derrière Memphis (-24).

Sauf que si les Grizzlies ont de vrais motifs de croire à un rebond rapide, l’histoire est bien différente dans la capitale des Etats-Unis, qui a vu sa franchise passer de 35 succès à 15 en un an. Les départs de Bradley Beal et Kristaps Porzingis ont scellé les ambitions à D.C. Et cet exercice 2024/25 ne s’annonce pas différent, avec une accélération du rajeunissement de l’effectif cet été.

Avec trois joueurs draftés au premier tour récupérés, l’objectif est limpide : repartir de zéro ou presque. Même Deni Avdjia, pourtant jeune et un des rares motifs de satisfaction, a été sacrifié sur l’autel de la cure de jouvence des Wizards. Arrivent donc Alexandre Sarr, deuxième choix 2024, le meneur Bub Carrington, et l’arrière/ailier Kyshawn George, appelés à devenir des joueurs importants à moyen terme pour Washington. Il leur faudra prendre encore un peu leur mal en patience alors qu’une partie des cadres de l’an passé est encore en place. Kyle Kuzma et Jordan Poole devraient encore bénéficier d’une partie conséquente des tickets tirs… Mais pour combien de temps ?

Kyle Kuzma, avec ses 29 ans et son contrat très intéressant (autour des 23 millions de dollars mais dégressif, jusqu’à 19.4 millions en 2026/27), est un candidat idéal pour un échange en cours de route afin de libérer de la place. Il ne serait pas improbable non plus de voir Malcolm Brogdon être de nouveau baladé vers une autre franchise, après avoir été récupéré à Portland dans le trade de Deni Avdija, avec une seule année restante dans son contrat. Même Jonas Valanciunas (32 ans), signé à bon prix cet été, pourrait vite partir, bien que le Lituanien ne sera pas de trop pour encadrer les jeunes pousses, en particulier Alex Sarr.

À l’entraîneur Brian Keefe, prolongé malgré un bilan bien maigre sur sa moitié de saison comme intérimaire (8 victoires – 31 défaites), de trouver la bonne formule pour une équipe qui semble sans projet bien défini depuis la fin de l’ère John Wall – Bradley Beal.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Saddiq Bey, Malcolm Brogdon, Bub Carrington, Kyshawn George, Alexandre Sarr, Jonas Valanciunas

Départs : Deni Avdija, Tyus Jones, Landry Shamet

LE JOUEUR À SUIVRE : JORDAN POOLE

Notre côté chauvin a été tenté de mettre en avant Alex Sarr, qui sera très attendu, autant par son statut de deuxième choix de la Draft qu’après sa Summer League complètement ratée en attaque. Mais si le Toulousain a tout le temps devant lui, Jordan Poole doit, lui, le remonter, et rapidement. Recrue phare des Wizards la saison dernière, il a été une des plus grosses déceptions de la ligue, ni plus, ni moins.

L’ancien joker des Warriors est passé à côté de sa campagne, semblant perdu sur quel devait être son rôle, et en chute libre question confiance au point de perdre un temps sa place dans le cinq de départ. Son dernier mois de compétition (21.2 points, 7.1 passes de moyenne sur ses 14 derniers matchs) a laissé entrevoir un rebond qui se doit d’être confirmé. Jordan Poole est attendu comme le patron de l’attaque de Washington et doit justifier ce statut.

Entouré de nombreux jeunes joueurs, il devra surtout éviter de retomber dans ses travers, entre un côté cavalier sans tête en attaque par sa sélection de tirs et un désintérêt total en défense. Une nouvelle année frustrante fragiliserait sa place à Washington… tout en rendant difficile la tâche de l’exfiltrer pour sa franchise, lui qui touche près de 30 millions de dollars.

Moyenne d’âge : 24,9 ans

Masse salariale : 160,4 millions (24e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

À l’instar de Brooklyn, Washington n’a aucun intérêt à courir après les victoires, avec la Draft 2025 à l’horizon et l’arrivée de Cooper Flagg en NBA. C’est d’autant plus vrai pour les Wizards qu’ils ne disposent que d’un seul choix au premier tour la saison prochaine, uniquement s’ils font partie du Top 10 de la prochaine « lottery », sous peine de devoir envoyer ce pick aux Knicks. Cela ne doit pas empêcher les Wizards de penser à la suite et de poser des fondations de plan de jeu à l’avenir.

La jeunesse de l’effectif et le profil des joueurs draftés devrait encore inciter les joueurs de D.C. à courir, après avoir terminé en tête du « rythme » la saison passée. Il faudra désormais associer ce « pace » avec davantage de solidité défensive, notamment sur demi-terrain. Les capacités défensives d’Alexandre Sarr pourraient faire du bien dans ce registre, alors que Washington était l’équipe qui encaissait le plus de points dans la raquette en 2023/24.

Plus d’efforts, toujours autant de courses : la recette ne sera pas toujours gagnante, mais elle peut au moins assurer le spectacle quelques matchs. Ce, sans mettre en péril l’objectif tanking. Une deuxième partie de saison avec un cinq Carrington – Poole – Coulibaly – Sarr – Valanciunas n’aurait rien de surprenant et pourrait être une bonne manière d’amorcer l’avenir. Celui-ci se jouera de toute façon en bonne partie lors de la « lottery » en mai prochain, qui dira si la saison est une réussite ou non.

LE PIRE SCÉNARIO

Pour une équipe parmi les cancres, Washington ne manque pas d’individualités. Attention donc à ne pas tomber dans la case ventre mou, même si Jordan Poole ou Kyle Kuzma sont plus du genre à empiler les statistiques qu’à faire gagner. Aux dirigeants des Wizards et au coach Keefe de faire les bons choix désormais pour donner les clés du jeu aux joueurs d’avenir de l’effectif.

L’entraîneur des Wizards semble disposé dans cette optique, en particulier concernant Alex Sarr. « On veut lui donner la balle dans les mains pour qu’il fasse le jeu, pour lui et pour les autres » assurait-il après la Summer League. Pas simple avec les gloutons de ballon déjà présents, ni si le Français n’offre pas un meilleur visage que cet été (0/15 au shoot contre Portland…). De toute façon, l’équipe envisage ses efforts « ne pas payer tout de suite, mais dans deux ans« , comme l’évoquait Brian Keefe. Une place en dehors du Top 5 de la prochaine Draft serait tout de même une des issues frustrantes pour le club.

